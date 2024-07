Fortaleza tem a 4ª melhor campanha entre os times da Série A de 2021 a 2024

Com a mudança de panorama desde a chegada de Vojvoda, o Tricolor só não pontuou mais, nos últimos quatro anos, do que Flamengo, Palmeiras e Atlético-MG. Ao todo, o Tricolor já fez 203 pontos, resultando em 50,88% de aproveitamento, em 133 jogos disputados.

Atualmente na quarta colocação da atual edição da Série A, na qual fez sua melhor primeira metade na história dos pontos corridos, o Fortaleza também figura no G-4 das melhores campanhas do Campeonato Brasileiro entre 2021 e 2024.

O levantamento foi realizado pelo comentarista Thiago Minhoca , que apresentou os números no programa Esportes do POVO , da Rádio O POVO CBN , nesta terça-feira, 30. Confira o programa completo:

A única vez em que o clube alcançou uma posição qualificatória para o torneio continental foi em 2021, quando finalizou na mesma posição, com 58 pontos somados. Caso mantenha a média de pontos, o Leão do Pici pode ultrapassar sua melhor campanha.

Vojvoda completará 250 jogos pelo Fortaleza

Principal figura no recorte de quatro anos que destaca o Fortaleza como a quarta melhor equipe do país no Brasileirão de pontos corridos, Vojvoda completará, na próxima segunda-feira, 5 de agosto, no duelo contra o Cruzeiro, 250 jogos à frente do Tricolor do Pici.

Em 2024, o comandante argentino assumiu o posto de treinador com o maior número de jogos da história do Leão, ultrapassando Moésio Gomes – que fez 232 partidas pela equipe cearense – no final de maio, no duelo contra o Sportivo Trinidense-PAR, em duelo válido pela sexta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana.