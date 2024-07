Diante do Cruzeiro, Vojvoda completará 250 jogos como treinador do Fortaleza

Técnico Vojvoda no jogo Fortaleza x Sportivo Trinidense, no Castelão, pela Copa Sul-Americana 2024 Crédito: Mateus Lotif/Fortaleza EC

A longevidade de Vojvoda no Fortaleza também se destaca nacionalmente. Desde maio de 2021 no Pici, o argentino é o segundo treinador com maior tempo de trabalho da elite nacional, atrás apenas do português Abel Ferreira, contratado pelo Palmeiras em outubro de 2020. + Confira mais notícias do Fortaleza Esporte Clube Em 249 partidas pelo Leão, Vojvoda conquistou 123 vitórias, 61 empates e 65 derrotas, o que representa 57% de aproveitamento. Em títulos, venceu o Campeonato Cearense (2021, 2022 e 2023) e a Copa do Nordeste (2022 e 2024), além de ter alcançado feitos inéditos no futebol local, como classificação à Libertadores e final da Sul-Americana.