Retorno, dúvidas e desfalque: como o Cruzeiro chega para enfrentar o Fortaleza

Próximo adversário do Fortaleza na Série A do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro segue preparação em Belo Horizonte e conta com um retorno importante para partida, além de dúvidas e pelo menos um desfalque confirmado.

Entre as dúvidas, a lista é considerável. Os meio-campistas Matheus Henrique e Lucas Romero, com desgaste muscular, fizeram atividades à parte do elenco nos últimos treinamentos. Já o volante Fabrizio Peralta e o atacante Rafa Silva estão em processo de transição.

O desfalque confirmado fica por conta de Gabriel Veron. O atacante está em tratamento no departamento médico e não terá condições de jogo na próxima segunda-feira, 5 de agosto. Vale ressaltar que, apesar do mando de campo ser do Cruzeiro, a partida será realizada no estádio Kléber Andrade, em Cariacica (ES), às 21 horas, pela 21ª rodada da Série A.