Lucas Sasha tem atuação sólida e se destaca no empate do Fortaleza com o Criciúma

Recentemente, o meia teve seu nome ligado ao Sport, em um possível interesse pernambucano de tirá-lo do Pici. No entanto, o Fortaleza tratou de renovar com Sasha até o final da temporada de 2025

Lucas Sasha, volante do Fortaleza, foi um dos grandes nomes do Tricolor do Pici no empate por 1 a 1, diante do Criciúma, na noite da última quarta-feira, 24, no Heriberto Hülse, pela 18ª rodada da Série A do Brasileiro.

Titular no confronto, o atleta atuou os 90 minutos mais acréscimos e se destacou no meio de campo leonino. O camisa 88 ganhou 10 duelos no chão, de 13 tentados. Além disso, teve dois cortes, três interceptações, nove desarmes e foi driblado apenas três vezes.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Na parte ofensiva, também ajudou. Acertou 89% dos passes, sendo desses, um decisivo e ainda finalizou a gol no primeiro tempo. No geral, foram 68 ações com a bola.