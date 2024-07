"Foi um ponto muito bom para nós", diz Sasha após empate do Fortaleza com Criciúma

Volante analisou o resultado do time tricolor atuando no Estádio Heriberto Hulse, em Santa Catarina

Titular do Fortaleza no empate com o Criciúma nesta quarta-feira, 24, o volante Lucas Sasha analisou o resultado do time tricolor atuando no Estádio Heriberto Hulse, em Santa Catarina. Para ele, o Leão somou um ponto importante para seguir na parte de cima da tabela da Série A.

"Falamos antes do jogo: se a gente quer se manter na parte de cima da tabela, tem que somar (pontos). Em casa a gente é muito forte, agora temos que transformar também nossos jogos fora de casa em pontos. Hoje foi um ponto muito bom para nós. Continuamos somando", disse.