Fortaleza chega aos 33 pontos na Série A e iguala campanha histórica do 1º turno de 2021

O atual elenco do Leão do Pici pode superar a marca, já que ainda possui um jogo a cumprir antes do fim do primeiro turno

Em duelo atrasado da terceira rodada, o Fortaleza buscou o empate contra o Criciúma na noite desta quarta-feira, 24, no estádio Heriberto Hülse (SC), e igualou a campanha histórica do primeiro turno de 2021, quando somou 33 pontos antes do início da segunda metade da Série A.

O atual elenco do Tricolor do Pici ainda terá a chance de superar o feito, já que possui um jogo a cumprir antes do término do primeiro turno desta edição do Campeonato Brasileiro. Para isso, basta um empate contra o Internacional no Beira-Rio, em confronto com data a ser definida pela CBF.