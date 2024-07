Fortaleza alcança cinco jogos de invencibilidade na Série A após empate com Criciúma

O empate em 1 a 1 com o Criciúma nesta quinta-feira, 24, ampliou a sequência invicta do Fortaleza na Série A do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o time tricolor chegou aos cinco jogos consecutivos sem derrota na competição nacional.

O recorte teve início na vitória por 1 a 0 diante do Fluminense, na 15ª rodada. Depois, o Leão ainda bateu Flamengo, Vitória e Atlético-GO, respectivamente. Agora, empatou com o Tigre em partida disputada no Estádio Heriberto Hulse.