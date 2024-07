Fortaleza empata com Criciúma, iguala 1º turno de 2021 e amplia sequência invicta na Série A

Com o resultado, o time leonino chegou aos 33 pontos somados e igualou a campanha do primeiro turno da Série A 2021 com um jogo a menos

O Fortaleza conseguiu manter sua invencibilidade na Série A nesta quarta-feira, 24. No Estádio Heriberto Hulse, o Leão do Pici empatou em 1 a 1 com o Criciúma em jogo atrasado da 3ª rodada da competição nacional. Lucero assinalou o gol tricolor, enquanto Trauco fez o do Tigre.



Com o resultado, o time leonino chegou aos 33 pontos somados e igualou a campanha do primeiro turno da Série A 2021 com um jogo a menos. O próximo compromisso da equipe será no sábado, 27, diante do São Paulo, na Arena Castelão.

Criciúma 1x1 Fortaleza: o jogo

No início do embate, o time tricolor até teve as ações e conseguiu um escanteio ainda no primeiro minuto. No entanto, o ímpeto ofensivo da equipe durante a primeira etapa deixou a desejar. Isso porque o adversário teve mais competência no controle da posse de bola e criou mais perigo ao gol de João Ricardo.