Vojvoda exalta partida do Fortaleza e mira duelo contra São Paulo

Após garantir um empate diante do Criciúma fora de casa na noite dessa quarta-feira, 24, o Fortaleza segue figurando no G4 da Série A do Brasileirão. Em entrevista coletiva pós-jogo, o técnico Juan Pablo Vojvoda analisou a atuação do Tricolor e demonstrou foco na preparação para o jogo contra o São Paulo na próxima rodada.

“Foram dois tempos diferentes. Acho que o primeiro tempo foi mais disputado. Apesar disso, as chances claras foram nossas. Acho que no segundo tempo, posse de bola, controle e finalizações foram nossas. Jogamos contra um adversário difícil, mas terminamos bem, tanto fisicamente”, disse Vojvoda

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“E quanto ao nível de jogo, fizemos uma partida inteligente. Jogamos bem por momentos e lutamos quando tínhamos que lutar”, completou.