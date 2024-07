Lucero, do Fortaleza, é o quarto estrangeiro com mais gols no futebol brasileiro desde 2020

Atacante Lucero comemora gol no jogo Fortaleza x Palmeiras, no Castelão, pelo Campeonato Brasileiro Série A 2024 Crédito: Mateus Lotif/Fortaleza EC

Tratando-se apenas do Fortaleza, o centroavante já é o segundo maior goleador da "Era Vojvoda", estando a oito gols de Yago Pikachu, que possui 51. A depender da fase do argentino, o número tende a aumentar e Lucero pode subir de posição em ambos os rankings. Nas últimas seis partidas do Tricolor do Pici, foram seis gols. O último desses no triunfo da equipe diante do Flamengo, por 2 a 1, no Maracanã, na última quinta-feira, 11, pela Série A do Brasileiro. Maiores artilheiros estrangeiros do futebol brasileiro desde 2020: Germán Cano (Fluminense) - 132 gols (258 jogos)

2020-2024

2020-2024 Jonathan Calleri (São Paulo) - 56 (156 jogos)

2021-2024

2021-2024 Arrascaeta (Flamengo) - 49 (217 jogos)

2020-2024

2020-2024 Juan Martín Lucero (Fortaleza) - 45 (104 jogos)

2023-2024

2023-2024 Gonzalo Mastriani (Athletico-PR) - 41 (71 jogos)

2022-2024 Os dados são do SofaScore, em levantamento exclusivo para o Esportes O POVO