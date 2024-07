Lucero está a oito gols de ultrapassar Pikachu como artilheiro da "Era Vojvoda"

Lucero chegou ao Leão de Aço em 2022. Em duas temporadas, disputou 104 partidas, tendo registrado 45 gols e 11 assistências. Ou seja, ao todo, participou de 56 tentos pelo Tricolor do Pici

O centroavante Juan Martín Lucero está a oito gols de ultrapassar o ala-direito Yago Pikachu como maior artilheiro da “Era Vojvoda”. Com o tento assinalado na vitória diante do Flamengo, no Maracanã, o 'El Gato' alcançou o 45° gol pelo Fortaleza.

Pikachu lidera a artilharia, tendo marcado 52 vezes sob o comando do argentino. O TOP-3 é completado pelo ponta-esquerda Moisés, com 31.