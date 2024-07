Fortaleza conquista grande vitória sobre o Flamengo no Maracanã e cola no G-6 do Brasileirão

Juan Martín Lucero comemora gol marcado pelo Fortaleza contra o Flamengo no Maracanã pela Série A Crédito: Matheus Amorim / Fortaleza EC

O Fortaleza venceu o Flamengo por 2 a 1 nesta quinta-feira, 11, no Maracanã, pela 15ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Wesley (contra) e Lucero marcaram para o Leão do Pici, enquanto Pedro descontou para o Rubro-Negro. Com a vitória, o Tricolor de Aço alcançou os 26 pontos, igualando-se ao Cruzeiro, mas sem conseguir entrar no G6 devido ao número de vitórias da Raposa. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine A equipe de Juan Pablo Vojvoda volta a campo na quarta-feira, 17, às 21h30min (de Brasília), contra o Vitória–BA. O duelo será disputado na Arena Castelão.

Flamengo 1 x 2 Fortaleza | O JOGO O Flamengo dominou o Fortaleza no primeiro tempo, mas saiu atrás do placar e custou a empatar o confronto. Nos minutos iniciais da partida, Breno Lopes cobrou escanteio e o lateral-direito Wesley França desviou contra a meta defendida por Rossi. Após o tento leonino, a equipe de Juan Pablo Vojvoda adotou uma postura defensiva, buscando contra-atacar o Flamengo, principalmente pelo lado esquerdo, com Breno Lopes sendo a válvula de escape e utilizando da individualidade para gerar perigo a defesa adversária. O time carioca cresceu de produção a partir dos 20 minutos e quando Matheus Gonçalves chamou a responsabilidade. O atleta, de 18 anos, foi o destaque do Flamengo no primeiro tempo, sendo responsável pelas principais chances do Rubro-Negro, como quando tabelou com Pedro e finalizou à direita de João Ricardo.

Durante parte da etapa inicial, o camisa 20 estava posicionado do lado esquerdo, mas a pedido de Tite, reposicionou-se a esquerda. A partir disso, o Flamengo passou a construir e a assustar João Ricardo mais pelo lado direito defensivo do Fortaleza. Antes do empate, aos 30 e 31, David Luiz parou no arqueiro leonino, enquanto Pedro acertou o travessão. Defensivamente, a equipe de Vojvoda estava organizada e cedia pouco espaço. Porém, após o vacilo de Felipe Jonatan, aos 35, Pedro entrou na área e na hora do arremate foi tocado por Pedro Augusto. A arbitragem assinalou pênalti, convertido pelo camisa 9 do Flamengo, aos 38, após deslocar João Ricardo. O Leão do Pici voltou para a etapa decisiva pressionando o Flamengo e criando melhoras chances. Logo aos 3 minutos, Breno Lopes recebeu de Lucero, avançou entre a defesa e finalizou para a defesa de Rossi. Essa, inclusive, foi a primeira finalização do Fortaleza na partida. A partir dos 8 minutos, Juan Martín Lucero decidiu aparecer no confronto. Após cruzamento de Tinga, finalizou, mas a bola explodiu em Wesley. Aos 13, o centroavante argentino aproveitou a sobra e finalizou por cima do gol de Rossi. Cinco minutos depois, aos 18, o ‘El Gato’ recolocou o Fortaleza em vantagem, após receber assistência de Pochettino e finalizar no canto direito do arqueiro do Flamengo.

Buscando o resultado, a equipe de Tite se lançou ao ataque. Aos 28, João Ricardo, mais uma vez, foi protagonista: defendeu os arremates de Matheus Gonçalves e Gerson em sequência. Aos 43 minutos, Gabriel Barbosa chegou a empatar a partida, mas a arbitragem assinalou impedimento do 99 do Flamengo. A equipe carioca seguiu pressionando, enquanto o Fortaleza estava sólido defensivamente para impedir o avanço do Flamengo e somar três pontos no Maracanã.