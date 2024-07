Em alta, Lucero chega à marca de seis gols nos últimos seis jogos pelo Fortaleza

Camisa 9 marcou o segundo gol da vitória tricolor diante do Flamengo por 2 a 1, no Maracanã, nesta quinta-feira, 11

O atacante Juan Martín Lucero voltou a ser decisivo para o Fortaleza na noite desta quinta-feira, 11. Em jogo da 16ª rodada da Série A, o camisa 9 marcou o segundo gol da vitória tricolor diante do Flamengo por 2 a 1 no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).

Com o tento assinalado ante os cariocas, o centroavante leonino agora acumula seis bolas nas redes nos últimos seis jogos da equipe. No recorte, ele marcou diante de Grêmio, Palmeiras (2x), Juventude, Fluminense e, agora, Flamengo. O único adversário em que ele passou em branco no período foi o Vasco.