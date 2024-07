Vanderlei Luxemburgo diz que excelente gestão do Fortaleza potencializa trabalho de Vojvoda

Multicampeão como treinador de futebol, Vanderlei Luxemburgo concedeu entrevista exclusiva ao O POVO neste sábado, 13, em evento do partido político Podemos Ceará, em Fortaleza. Na ocasião, o profissional comentou sobre o momento vivido pelo Fortaleza e exaltou a gestão do clube, afirmando que a administração potencializa o trabalho de Vojvoda à beira do campo.

"O Fortaleza está vivendo um grande momento, o Marcelo (Paz) é um administrador fantástico. O resultado do técnico é bom, a administração do clube é excelente. (Vojvoda) É muito bom treinador, mas a gestão do clube fez com que ele pudesse ter o resultado que ele está tendo. O futebol precisa de gestão", disse.