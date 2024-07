Fortaleza encerra negociação com lateral-direito do Huachipato; veja detalhes

Tricolor do Pici chegou a sinalizar que deveria sobrepor a proposta do Independiente-ARG, mas desistiu da compra ao observar o leilão que podia vir pela frente

O Fortaleza tentou a contratação do lateral-direito Felipe Loyola, do Huachipato-CHI, conforme apurou o Esportes O POVO, mas não seguirá a com negociação. A disputa pela contratação do jogador, que disputou os Jogos Pan-Americo pela seleção chilena em 2023, envolveu Colo-Colo, Universidade do Chile, Independiente-ARG, além do Tricolor do Pici.

A informação da desistência do Fortaleza nas tratativas com o clube sul-americano foi divulgada inicialmente pelo jornalista chileno José Tomás Fernandes, mas também confirmada pelo Esportes O POVO.

As duas maiores propostas recebidas pelo clube chileno foram do Fortaleza e do Independiente — que largou na frente. O clube argentino ofereceu 1 milhão de dólares (cerca de R$ 5,44 milhões).