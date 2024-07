"Mais do que a relação entre um meia e um artilheiro", diz Pochettino sobre parceria com Lucero

Decisivos e protagonistas, a dupla argentina do Fortaleza, Pochettino e Lucero, vive grande fase na temporada. A sintonia entre os dois, com o meio-campista sendo o “garçom” com assistências e o centroavante o responsável pelos gols, vai além do futebol. Em entrevista exclusiva ao Esportes O POVO, Poche, como é chamado internamente no Pici, contou sobre a parceria com o El Gato.

Contratados no início de 2023, Pochettino e Lucero criaram um forte vínculo de amizade na capital cearense. De acordo com o meia, o entrosamento entre os dois dentro de campo foi construído, antes, na convivência do dia a dia. Ambos, inclusive, concentram juntos no mesmo quarto antes das partidas do Tricolor do Pici.