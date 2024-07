Vojvoda aprova atuação do Fortaleza e comenta bastidores: "Todos são importantes"

A derrota para o Fortaleza fez o Flamengo deixar a liderança do Brasileirão e cair para a terceira posição. O revés foi o segundo do Rubro-Negro como mandante nesta edição da Série A.

Após a vitória de 2 a 1 do Fortaleza sobre o Flamengo no Maracanã na noite dessa quinta-feira, 11, o Tricolor voltou a se aproximar do G-6 da Série A . Em entrevista coletiva pós-jogo, o técnico Juan Pablo Vojvoda falou sobre a atuação de seu time e comentou sobre os bastidores do clube, como o episódio envolvendo o presidente do clube, Alex Santiago.

Durante a reta final do primeiro tempo da partida, o Flamengo empatou com um gol de pênalti marcado por Pedro. No lance que originou a penalidade, o atacante flamenguista se desequilibrou na área após uma tentativa falha de chute. A jogada foi interpretada como pênalti pela árbitra Edina Alves e a decisão foi confirmada pelo VAR, o que gerou revolta do CEO do Tricolor, Marcelo Paz.

Sobre o lance controverso, Vojvoda preferiu não se manifestar. "Eu não estava tão perto do lance, mas depois analisei na televisão e deixo para vocês fazerem uma análise mais crítica, uma análise mais detalhada dessa jogada", afirmou o argentino.

Bastidores do Departamento de Futebol do Fortaleza

Ainda em entrevista coletiva, o treinador leonino falou sobre os bastidores no comando do clube e negou qualquer interferência no ambiente do vestiário tricolor.