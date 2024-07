Fortaleza volta a vencer como visitante após cinco partidas

Na Série A do Campeonato Brasileiro, esta é apenas a segunda vitória do Fortaleza atuando fora de casa. A primeira havia sido registrada contra o São Paulo, na estreia do Brasileirão

O Fortaleza voltou a vencer como visitante em 2024 após cinco partidas. Diante do Flamengo nesta quinta-feira, 11, no Maracanã, o Tricolor do Pici venceu por 2 a 1. O último triunfo conquistado havia acontecido no dia 26 de maio, contra o Sport, pela semifinal da Copa do Nordeste.

Desde então, o Leão de Aço havia entrado em campo contra CRB-AL, Bahia, Cuiabá, Atlético-MG e Vasco, registrando quatro derrotas e um empate.

Na Série A do Campeonato Brasileiro, esta é apenas a segunda vitória do Fortaleza atuando fora de casa. A primeira havia sido registrada contra o São Paulo, na estreia do Brasileirão.