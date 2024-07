Paz critica arbitragem e reclama de pênalti marcado para o Flamengo: "Constrangedor"

Marcelo Paz, CEO da SAF do Fortaleza, em entrevista coletiva Crédito: Mateus Lotif/Fortaleza EC

Em seguida, Paz reafirmou sua insatisfação com o desempenho da árbitra Edina Alves Batista em campo e desaprovou, com mais afinco, a atuação do responsável pelo VAR, Caio Max Augusto Vieira. "Tem que ficar clara nossa insatisfação com o erro gravíssimo da árbitra de campo e, principalmente, do VAR. Historicamente, esse rapaz traz prejuízo ao Fortaleza. Desde 2019 contra o Corinthians em Itaquera, 2021 contra o Atlético-MG, neste ano o clássico da Copa do Nordeste, são várias situações. Infelizmente, esse rapaz costuma errar contra o Fortaleza. Fica nosso registro e indignação apesar da vitória", completou.