Alex Santiago nega renúncia da presidência do Fortaleza

O presidente do Fortaleza, Alex Santiago, utilizou suas redes sociais para negar a renúncia ao cargo no Tricolor. O dirigente, que já foi tricampeão cearense e bicampeão da Copa do Nordeste no período como diretor de futebol, vice-presidente e presidente do clube, afirmou que segue “normalmente” no exercício do principal cargo da diretoria executiva, para o qual foi eleito até dezembro de 2024, apesar de ter comunicado dirigentes, funcionários e conselheiros sobre a saída.

Contudo, o Esportes O POVO mantém a apuração de que o mandatário passava por desgaste e isolamento interno e já havia comunicado aos membros da diretoria quanto a decisão. Alex entendia que ele e o executivo Bruno Costa exerciam funções semelhantes em muitos momentos, sobretudo no mercado da bola, o que gerava ruídos na relação e, por isso, preparou a carta de renúncia para ser entregue ao Conselho Deliberativo até a próxima quinta-feira, 11.