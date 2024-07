Fortaleza iguala Sport como nordestino com mais vitória sobre o Flamengo no Maracanã

Em números gerais, a vitória sobre o Flamengo nesta quinta também representou o quinto triunfo do Leão atuando no Maracanã

Com a vitória por 2 a 1 sobre o Flamengo na noite desta quinta-feira, 11, pela 16ª rodada da Série A, o Fortaleza igualou o Sport como time nordestino que mais venceu o Rubro-Negro no Maracanã. O Tricolor do Pici e o Leão da Ilha contabilizam três vitórias sobre o clube carioca no Rio de Janeiro.

Anteriormente, o Fortaleza havia derrotado o Flamengo na temporada de 2022, por 2 a 1 – gols de Titi e Benevenuto –, e em 2003, por 2 a 0 – dois tentos de Vinícius –, ambos jogos pela Série A do Campeonato Brasileiro. No confronto desta quinta diante do Rubro-Negro, Wesley, contra, e Lucero garantiram o triunfo tricolor.