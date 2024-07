Pikachu cumpre suspensão e será desfalque do Fortaleza no jogo contra o Vasco

Com a ausência do camisa 22, o Tricolor poderá chegar a sete desfalques contra o Vasco

Após receber o terceiro cartão amarelo na partida contra o Juventude, o meia Yago Pikachu cumprirá suspensão e será desfalque contra o Vasco da Gama, no duelo que acontece nesta quarta-feira, 3, às 20 horas, em São Januário.

Com isso, o Leão do Pici poderá chegar até sete desfalques para enfrentar o Gigante da Colina, visto que o clube conta com cinco atletas (Moisés, Martínez, Calebe, Zé Welison e Pedro Rocha) no departamento médico.