Fortaleza vence Juventude por 2 a 1 no Castelão e encosta no G-6 da Série A

Atacante Lucero comemora gol no jogo Fortaleza x Juventude, no Castelão, pelo Brasileiro Série A 2024 Crédito: Davi Rocha/Especial para O POVO

Na cobrança, o artilheiro da equipe tricolor, Lucero, converteu o pênalti e abriu o placar no Castelão. O camisa 9 chegou ao terceiro jogo consecutivo balançando as redes e ao quarto gol nos últimos três confrontos. Após fazer o primeiro gol no duelo, o Fortaleza não diminuiu o ritmo e seguiu pressionando o time do Rio Grande do Sul, conseguindo ampliar o placar nos acréscimos do primeiro tempo, aos 48 minutos, com Yago Pikachu. No segundo tempo, o Juventude voltou mais ligado na partida, criou mais chances do que na primeira etapa e chegou a diminuir o placar com gol de cabeça de Ewerton. Os jogadores tricolores reclamaram de uma falta em cima de Breno Lopes no início do lance, mas o VAR e o juíz de campo nada marcaram, mantendo o gol.