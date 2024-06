Lucero confirma boa fase e chega ao quarto gol nos últimos três jogos pelo Fortaleza

Artilheiro do Fortaleza na temporada 2024 com 19 gols, Juan Martin Lucero vive grande fase com a camisa tricolor. Peça de confiança do técnico Vojvoda, o camisa 9 chegou ao seu quarto gol nos últimos três jogos e segue confirmando a boa fase.

Na duelo deste domingo, 30, contra o Juventude, o atacante argentino abriu o placar da partida em cobrança de pênalti e também participou do segundo gol do Tricolor do Pici ao fazer corta-luz para Yago Pikachu conduzir e ampliar o placar.

Nas partida anterior, na vitória sobre o vice-líder Palmeiras, Lucero marcou dois gols e contribuiu diretamente na boa atuação do escrete vermelho-azul-e-branco diante da sua torcida na Arena Castelão.