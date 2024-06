Com 11 gols, Pikachu vira vice-artilheiro do Fortaleza em 2024

Meia balançou as redes na vitória do Fortaleza por 2 a 1 diante Juventude na tarde deste domingo, 30. Este foi seu primeiro gol no Brasileirão de 2024

O meia Yago Pikachu se tornou o vice-artilheiro do Fortaleza na temporada de 2024. Após marcar um dos gols da vitória do Leão por 2 a 1 diante do Juventude, na tarde deste domingo, 30, o atleta alcançou a marca de 11 gols no ano. O camisa 22 fica atrás apenas de Martín Lucero, que já balançou as redes adversárias em 19 oportunidades.

Pouco antes da ida para o intervalo, nos acréscimos do primeiro tempo, Pikachu aproveitou uma bola longa metida por Pochettino ainda do campo de defesa. Livre de marcação, ele avançou na grande área adversária para tocar no canto esquerdo do goleiro Gabriel, desencantando assim na Série A do Campeonato Brasileiro.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O gol ajudou o Leão a voltar com mais tranquilidade e vantagem para etapa complementar, bem como garantir os três pontos da 13ª rodada da competição. Com a vitória, o Fortaleza subiu algumas colocações e hoje soma 20 pontos.