Fortaleza terá mais uma maratona de jogos neste mês de julho

Até então, o Fortaleza já realizou 43 partidas – entre Campeonato Cearense, Copa do Nordeste, Copa do Brasil, Copa Sul-Americana e Série A. Apesar de agora ter somente Série A e Sula para o restante da temporada, o elenco tricolor não terá um descanso. Confira os jogos neste mês de julho:

Motivo recorrente das reclamações de Juan Pablo Vojvoda, a maratona de jogos será novamente um desafio para o Fortaleza neste mês de julho. Com sete duelos da Série A pela frente, o Tricolor do Pici chegará a sua 50ª partida na temporada 2024 já neste mês.

Jogadores no DM

Como era de se esperar, a maratona de jogos tem afetado diretamente o elenco tricolor, que tem sentindo o impacto do calendário recheado. Atualmente cinco atletas se encontram no departamento médico do clube: Moisés, Calebe, Pedro Rocha, Martinez e Zé Welison. Anteriormente também presente no DM, Marinho já iniciou o processo de transição.

O comandante tricolor já chegou a ressaltar a quantidade de jogos do Fortaleza nesta temporada em outras coletivas, associando algumas oscilações nas atuações à maratona de partidas.

Neste mês que passou, Fortaleza teve os seus 30 dias mais movimentados na temporada – empatado com o mês de março – com nove jogos. Confira a quantidade de confrontos em cada mês na atual temporada: