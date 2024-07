Vojvoda analisa vitória do Fortaleza e projeta retornos para enfrentar o Vasco

Após vencer o Juventude por 2 a 1 no último domingo, 30, o Fortaleza saltou para a 7ª posição na tabela da Série A do Campeonato Brasileiro, com 20 pontos somados, além de manter a invencibilidade como mandante na competição. Em entrevista coletiva pós-jogo, o técnico tricolor Juan Pablo Vojvoda falou sobre a atuação de sua equipe.

“Foi um bom primeiro tempo, com boa estrutura de ataque. Criamos muitas finalizações no primeiro tempo, convertemos dois gols, tivemos boas transições e opções para ampliar o placar. Mas depois o adversário subiu a linha e conseguiu um gol”, disse Vojvoda.

No segundo tempo, a equipe visitante chegou com perigo à meta tricolor oito vezes, diante de apenas três finalizações do Fortaleza. Com a pressão adversária, o Leão do Pici adotou uma postura defensiva e conseguiu segurar a vantagem.