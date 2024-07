Kervin, do Fortaleza, estreia com assistência em vitória da Venezuela na Copa América

O meia do Fortaleza entrou aos 29 minutos do segundo tempo e precisou de apenas onze minutos para encontrar o passe que gerou o terceiro gol da Vinotinto

O meia Kervin Andrade, do Fortaleza, fez sua estreia na Copa América com a camisa da seleção venezuelana na noite deste domingo, 30. Na ocasião, o jovem de 18 anos entrou aos 29 minutos da segunda etapa e contribuiu com uma assistência para o terceiro gol da Vinotinto na vitória por 3 a 0 sobre a Jamaica. Com isso, a seleção de Kervin terminou a fase de grupos com três vitórias, na primeira colocação.

Destaque do Fortaleza no primeiro semestre do ano, Kervin subiu ao profissional do Fortaleza após bom desempenho na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Entre os jogos da equipe principal, a Copinha e a seleção, o camisa 24 da Vinotinto já soma 28 jogos, nos quais marcou dez gols e contribuiu com seis assistências. O meia recebeu uma bonificação do Fortaleza, prevista em contrato, por jogar a Copa América.

Na equipe cearense, que detém 50% dos direitos econômicos do atleta, Kervin é visto como uma joia, tanto que o Fortaleza ajudou o jogador desde a burocracia para tirar o visto e disputar os primeiros amistosos, até o incentivo para estar na competição continental.