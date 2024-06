Fortaleza possui dois retornos e oito desfalques para jogo contra o Juventude

Técnico Vojvoda e jogadores conversam em treino do Fortaleza no Centro de Excelência Alcides Santos, no Pici Crédito: Mateus Lotif/Fortaleza EC

Após a triunfante vitória diante do Palmeiras, o Fortaleza volta a campo neste domingo, 30, quando recebe o Juventude na Arena Castelão às 16 horas pela 13ª rodada da Série A do Brasileirão. Para o embate em que irá em busca de mais espaço na primeira página de classificação, o Tricolor do Pici possui dois retornos, uma dúvida e um número ainda alto de desfalques confirmados, por suspensão, lesão e também por convocação para a Copa América. Os atletas que voltam a estar à disposição do técnico Juan Pablo Vojvoda são o volante Pochettino após cumprir suspensão e o atacante Breno Lopes, que ficou de fora do duelo contra o Palestra Itália por questão contratual. A dúvida fica por conta de Calebe. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Após se recuperar de um edema muscular na coxa esquerda, o camisa 10 tricolor chegou a atuar por 17 minutos contra o Grêmio. No empate contra o Atlético-MG, no entanto, o jogador entrou em campo aos 33 minutos e foi substituído dez minutos depois. Desde então, em boletim médico publicado pelo clube, o atleta é fichado como em processo de fortalecimento muscular.