Fortaleza defende invencibilidade de 15 anos contra Juventude; veja histórico

A última derrota para o Papo aconteceu pela Série B de 2009, no dia 19 de setembro. À época treinador por Márcio Fernandes, o Leão visitou o Juventude no Estádio Alfredo Jaconi. A equipe Jaconera venceu por 2 a 0, com gols de Marcos Denner e Zezinho

O Fortaleza entra em campo neste domingo, 30, às 16 horas (de Brasília), contra o Juventude, na Arena Castelão, pela 13ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, defendendo 15 anos de invencibilidade. A última derrota para o Papo aconteceu pela Série B de 2009, no dia 19 de setembro.

À época treinado por Márcio Fernandes, o Leão visitou o Juventude no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul–RS. A equipe Jaconera venceu por 2 a 0, com gols de Marcos Denner e Zezinho. Naquele ano, o Fortaleza acabou rebaixado para a Série C do Brasileirão.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O reencontro entre Tricolor e Alviverde aconteceu em 2016, pelo mata-mata da 3ª divisão, com empate sem gols no Rio Grande do Sul. O confronto, inclusive, foi determinante para a eliminação do Tricolor do Pici na competição, sem a conquista do acesso. Desde então, foram oito confrontos, com três vitórias do Fortaleza e cinco empates.