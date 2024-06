CBF divulga tabela detalhada da Série A até a 19ª rodada; veja jogos do Fortaleza

Representante cearense no torneio, o Leão agora sabe o detalhamento de cada um dos seus duelos até o fim do primeiro turno

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou a tabela detalhada do Brasileirão Série A até a 19ª rodada nesta quinta-feira, 27. No documento, a entidade definiu as datas dos últimos quatro confrontos de cada equipe até o fim do primeiro turno da competição.



Representante cearense no torneio, o Fortaleza vai enfrentar o Flamengo no dia 11 julho, quinta-feira, fora de casa. O duelo será válido pela 16ª rodada do certame nacional. Depois, o time tricolor recebe o Vitória no Castelão, no dia 17 do mesmo mês.