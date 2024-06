Fortaleza chega a 13 jogos de invencibilidade em casa pela quarta vez com Vojvoda

No Campeonato Brasileiro, o Leão do Pici somou 12 dos 18 pontos que disputou e figura como oitavo melhor mandante

A primeira vez que Vojvoda emendou uma longa sequência de dominância jogando em casa foi logo ao chegar no Fortaleza. Foram 15 jogos entre os dias 1° de maio e 30 de agosto de 2021, a maior sequência até hoje, com seis empates e nove vitórias.

No duelo, válido pela 12° rodada do Campeonato Brasileiro, o Leão tinha a difícil missão de interromper a sequência invicta do Palmeiras, que não perdia há oito jogos. Com uma atuação de manual do camisa 9 Lucero, que marcou duas vezes, e um belo tento anotado por Bruno Pacheco, o Tricolor venceu e aumentou a sequência superior a três meses sem ser derrotado em casa.

Depois, conseguiu mais 14 jogos no ano seguinte, entre os dias 20 de setembro e foi até o começo de 2023 (3 de fevereiro). No recorte, foram 12 triunfos e apenas dois empates. Na sequência de 2023, mais 13 jogos, entre 1° de abril e nove de julho, com dez vitórias e três empates.

Na sequência atual, já são 13 jogos, com a última derrota sendo para o Vitória, na Copa do Nordeste, no dia 23 de março. No período, o Fortaleza bateu: Nacional Potosí-BOL, Altos-PI, Boca Juniors-ARG, Sportivo Trinidense-PAR, Athletico-PR, CBR-AL, Grêmio e Palmeiras; e empatou com Botafogo, Vasco, RB Bragantino, Cruzeiro e Ceará.