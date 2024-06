Lucero avalia vitória do Fortaleza diante do Palmeiras: "Temos que seguir somando"

Atacante Lucero comemora gol no jogo Fortaleza x Palmeiras, no Castelão, pela Série A 2024 Crédito: Davi Rocha/Especial para O POVO

O atleta, claro, não deixou de comentar a expressiva marca no Leão do Pici. Desde 2023 no clube, Lucero marcou 42 vezes e contribuiu com 10 assistências. 'El Gato' festejou o momento. "Cem jogos é muito difícil. Eu consegui em um ano e meio. Se jogam muitas partidas no Brasil, também. Temos que seguir somando", finalizou.