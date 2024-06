Diante do Palmeiras, Bruno Pacheco marca seu primeiro gol no ano pelo Fortaleza

Titular absoluto no último ano, Pacheco ganhou a concorrência de Felipe Jonatan, pela lateral-esquerda tricolor. Constantemente, ambos revezam no onze inicial de Juan Pablo Vojvoda

Autor do terceiro gol da vitória do Fortaleza por 3 a 0, diante do Palmeiras, nesta quarta-feira, 26, Bruno Pacheco anotou seu primeiro tento na temporada de 2024, no confronto entre cearenses e paulistas realizado na Arena Castelão.

Até o momento, o camisa 6 leonino havia entrado em campo 29 vezes e contribuiu com três assistências, faltando, ainda, balançar a redes. Em 2023, ano de sua chegada ao Pici, o jogador marcou em duas oportunidades, além de ajudar com cinco lances de gols para os companheiros.