Fortaleza aumenta efetivo de funcionários em operação de jogo contra o Palmeiras

Castelão recebeu 28 mil torcedores. Um problema técnico foi registrado em algumas catracas do Gigante da Boa Vista, mas foi solucionado antes do início do triunfo do Tricolor do Pici

Visando evitar tumultos e desorganização no acesso dos torcedores ao estádio, o Fortaleza implementou, na vitória por 3 a 1 diante do Palmeiras, na última quarta-feira, 26, algumas mudanças na operação de jogo. As filas para acesso à Arena Castelão seguiram com as grades no sistema serpentina, mas foram espaçadas para dar maior conforto ao público. No total, 28.631 tricolores marcaram presença nas arquibancadas.

No efetivo selecionado para trabalhar no jogo, houve um aumento de 10% de funcionários, de modo que haviam 306 catraqueiros, 39 coordenadores de acesso e 524 funcionários de segurança privada.

"Recebemos as críticas e trabalhamos soluções para entregar uma melhor experiência ao torcedor. Sabemos que sempre podemos melhorar, mas acredito que estamos no caminho certo e a vitória contra o Palmeiras já apontou para isso", destacou Renato Barboza, diretor de operações de jogo do Leão.