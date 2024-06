Desorganização, tumulto e truculência da PM: torcedores relatam péssima experiência em Fortaleza x CRB

Até chegar ao assento do setor adquirido para Fortaleza x CRB, torcedores precisaram enfrentar o congestionamento do trânsito, as filas quilométricas, a truculência da polícia, conforme relatos recebidos pelo O POVO. Crédito: Reprodução/Twitter e Whatsapp O POVO

A experiência de ir à Arena Castelão para acompanhar final da Copa do Nordeste entre Fortaleza e CRB-AL ficou ofuscada pelos problemas de logística enfrentado por muitos torcedores, relatadas durante o programa Esportes O POVO, da Rádio O POVO CBN. Nas arquibancadas, a torcida leonina realizou mosaicos, acompanhou o show pirotécnico e viu a equipe de Juan Pablo Vojvoda encaminhar o tricampeonato do Nordestão com a vitória por 2 a 0, com gols de Moisés e Lucero. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Porém, até chegar ao assento do setor adquirido, muitos dos presentes precisaram enfrentar o congestionamento do trânsito, as filas quilométricas, a truculência da polícia, dentre outras dezenas de relatos recebidos pelo O POVO.