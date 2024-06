Titi revela conversa do elenco do Fortaleza com diretoria sobre problemas na operação de jogo

Em reportagem feita pelo O POVO, torcedores reclamaram de situações vividas e listaram uma série de falhas do clube no serviço oferecido

Um dos capitães do Fortaleza, o zagueiro Titi revelou que o elenco leonino teve uma conversa com a diretoria do clube acerca dos problemas de operação de jogo enfrentados pela torcida na última partida, contra o CRB. Na ocasião, tumulto, truculência da PM e desorganização ofuscaram a experiência de tricolores na Arena Castelão.

"Conversamos com o CEO e o presidente. Temos a certeza de que eles estão tomando todas as providências necessárias para que o nosso torcedor seja melhor acolhido no seu estádio. Até porque também cobramos isso contra nossos adversários, que possam tratar bem nossos torcedores. Eles são o diferencial deste clube", disse o jogador em coletiva nesta sexta-feira, 7.