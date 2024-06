João Ricardo, do Fortaleza, é o goleiro com mais defesas e mais gols evitados na Série A

João Ricardo é o segundo goleiro da Série A com mais jogos sem sofrer gols (4), atrás apenas de Weverton, do Palmeiras (6). O goleiro não foi vazado contra Corinthians, Athletico-PR e Grêmio e Palmeiras

Destaque do Fortaleza em 2024, João Ricardo é o goleiro com mais defesas e mais gols evitados na Série A do Campeonato Brasileiro. O arqueiro de 35 anos tem média de 4.6 intervenções por partida. Em 11 jogos, interferiu diretamente em 51 arremates.

No Brasileirão, são 7.13 gols evitados. Além disso, João Ricardo é o segundo goleiro da Série A com mais jogos sem sofrer gols (4), atrás apenas de Weverton, do Palmeiras (6). O goleiro não foi vazado contra Corinthians, Athletico-PR e Grêmio e Palmeiras.

Contra o Timão, inclusive, o camisa 1 do Fortaleza realizou nove defesas, sendo o maior número registrado por João Ricardo na Série A. Contra o Cuiabá, na derrota por 5 a 0, o arqueiro registrou oito intervenções e no empate contra o Atlético-MG e na vitória contra o Palmeiras, sete.