Pikachu quebra sequência de 17 jogos sem gols ou assistências pelo Fortaleza

Diante do Palmeiras, o camisa 22 contribuiu com os passes finais para os gols de Lucero

Na vitória de 3 a 0 do Fortaleza sobre o Palmeiras na noite de dessa quarta-feira, 26, Pikachu deu fim ao jejum de contribuições em gols pelo Tricolor, que durava dezessete partidas. Diante do Alviverde, na Arena Castelão, Pikachu contribuiu dando assistências para os dois gols marcados por Lucero.

A última vez em que o atacante havia contribuído diretamente para um gol do Leão do Pici foi no dia 25 de abril, quando anotou dois gols diante do Boca Juniors pela Copa Sul-Americana. Desde então, o camisa 22 participou de todos os jogos, tendo sido titular em 12, mas não chegou a fazer gols ou dar assistências. Na atual temporada, o jogador soma dez gols marcados e quatro assistências em 34 partidas.