"Temos que ser fortes e resilientes", afirma Vojvoda sobre desfalques e lesões

Apesar das baixas, Vojvoda reafirmou a confiança no elenco e pediu apoio da torcida para os próximos confrontos como mandante na Série A

“Somos um time que joga muito, temos uma logística difícil, mas que ainda sim competimos”, completou Vojvoda, afirmando que o Fortaleza fez um bom primeiro tempo contra o Galo , mas também desperdiçou chances importantes no segundo tempo.

“Estamos em um momento da competição muito difícil. Não só para nós, mas para todos os times. No mês de maio e no mês de junho, o Fortaleza teve muitos jogos, e aí acontecem estas lesões. Mas temos que ser fortes e resilientes e continuar por um caminho de trabalho”, comentou o comandante tricolor.

O técnico do Fortaleza , Juan Pablo Vojvoda, concedeu entrevista coletiva neste domingo, 23, após o empate por 1 a 1 contra o Atlético-MG , na Arena MRV, em Belo Horizonte, pela 11ª rodada da Série A. O treinador argentino comentou sobre a atuação da equipe, mas reforçou o período difícil vivido devido aos desfalques.

Para o confronto contra o time mineiro, o técnico argentino não pôde contar com os atacantes Marinho e Moisés, o lateral-direito Dudu e o meia Matheus Rossetto, todos no departamento médico segundo o boletim médico divulgado antes da partida. O artilheiro da equipe, Lucero, também esteve de fora do duelo devido à suspensão por cartão.

O meia Calebe, que retorna de lesão, saiu de campo após sentir um desconforto e deve ser reavaliado pela equipe médica do Tricolor do Pici.