Diante do Atlético-MG, Breno Lopes marca primeiro gol com a camisa do Fortaleza

Até o momento, o ponta, que foi contratado junto ao Palmeiras, soma nove partidas, um gol e duas assistências pelo Tricolor do Pici

O atacante Breno Lopes assinalou seu primeiro gol pelo Fortaleza no empate em 1 a 1 da equipe tricolor com o Atlético-MG, neste domingo, 23. O duelo, válido pela 11ª rodada da Série A do Brasileirão, ocorreu na Arena MRV, em Belo Horizonte (MG).

Na oportunidade, o camisa 26 percebeu o goleiro do Galo, Everson, adiantado e finalizou de longe no ângulo, marcando um belo tento na Arena MRV. O gol ainda passou por validação do VAR por possível impedimento, mas foi validado.