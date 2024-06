Renato Kayzer, do Fortaleza, é o jogador com mais chances perdidas na Série A 2024

O camisa 79 do Leão do Pici registou três chances claras desperdiçadas contra o Atlético-MG, maior número do campeonato

O atacante Renato Kayzer, do Fortaleza, figura como o jogador que mais desperdiçou chances claras de gol na Série A segundo i ranking do site de scout SofaScore. Com sete gols desperdiçados, o ofensivo abre a lista ao lado de Júnior Santos, do Botafogo.

No duelo entre Fortaleza e Atlético-MG, que terminou empatado na noite deste domingo, 23, na Arena MRV, o camisa 79 do Leão do Pici registou três grandes chances perdidas, maior número do campeonato (empatado com Bolasie, Jonathan Cafú e Júnior Santos).

Além do recorte individual de Kayzer, a equipe cearense também detém a maior quantidade de gols perdidos no campeonato (17) ao lado do Palmeiras.