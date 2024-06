Zé Welison exalta empate do Fortaleza com o Atlético-MG: "Lá na frente vai fazer diferença"

O volante Zé Welison, do Fortaleza, destacou a importância do ponto somado pela equipe leonina no empate em 1 a 1 com o Atlético-MG neste domingo, 23 . Em entrevista após o duelo, o camisa 17 do Leão ainda ressaltou a "reação" que o time vem tendo após a goleada sofrida para o Cuiabá .

Com o resultado diante do Galo, o Leão do Pici vai para a décima primeira posição na tabela de classificação com 14 pontos somados. O próximo compromisso da equipe será na quarta-feira, 26, diante do Palmeiras, no Castelão.