Renato Kayzer fala em recomeço no Fortaleza e ganha apoio de Marcelo Paz: "Vamos juntos"

Kayzer está no Fortaleza pela segunda vez em sua carreira. Na primeira, o jogador foi contratado junto ao Athlético Paranaense por R$ 6 milhões, sendo, à época, o jogador mais caro da história do futebol cearense

O atacante Renato Kayzer, do Fortaleza, foi alvo de inúmeras críticas por parte da torcida tricolor após o empate por 1 a 1, diante do Atlético-MG, pela 11ª rodada do Brasileirão. O motivo foram as chances de gols desperdiçadas pelo camisa 79, especialmente, no segundo tempo do confronto.

O atleta veio a público através das suas redes sociais e falou sobre os desafios de recomeçar sua história no Leão. "Um recomeço nunca é fácil, mas sempre é um recomeço. Muito feliz e motivado. As coisas estão caminhando para o melhor. O começo do processo também árduo, mas a recompensa vem e ela é gloriosa", disse.