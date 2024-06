Fortaleza repudia atos de racismo e xenofobia após denúncia de Pedro Augusto

O clube cearense presta todo o suporte ao seu atleta e reafirma o combate a casos como este. "A intolerância e o preconceito precisam ser combatidos, seja no esporte ou em qualquer lugar na sociedade", disse em nota.

“Informo que, aos 34 minutos do primeiro tempo, o jogador de número 28 da equipe visitante, Sr. Pedro Augusto Borges da Costa, veio em minha direção relatando que o seu adversário de número 21, Sr. Rodrigo Andres Battaglia, havia o insultado de "negro de merda". Esclareço que este episódio não foi presenciado, tampouco ouvido pela equipe de arbitragem".

O atleta tricolor afirmou ter sido chamado de “negro de merda” pelo jogador argentino Rodrigo Battaglia. O caso foi relatado em súmula pelo árbitro da partida, o juiz Flávio Rodrigues de Sousa. No entanto, o árbitro afirmou que a equipe de arbitragem não presenciou o momento, "tampouco ouviu".

“Os clubes envolvidos, Fortaleza e Atlético-MG, possuem uma ótima relação, e do nosso lado torcemos para que o atleta argentino reconheça o fato e trate-o como algo não mais tolerado no futebol”, finalizou.

O clube cearense informou que presta todo o suporte ao seu atleta e reafirma o combate a casos como este. “A intolerância e o preconceito precisam ser combatidos, seja no esporte ou em qualquer lugar na sociedade”, disse em nota.

Atos racistas no futsal



Por meio de nota oficial emitida na noite do último sábado, 22, o Fortaleza também se posicionou contra outro episódio de racismo e xenofobia sofrido, desta vez, pelos seus atletas de futsal. O caso ocorreu na tarde do sábado,22, na Arena Clube Comercial (RS), durante uma partida entre Passo Fundo e Fortaleza pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro.



Nos momentos finais da partida, foram registradas ofensas de cunho racista contra os atletas Anderson e Bob. Conforme relatado pelos jogadores e membros da comissão técnica tricolor, um grupo de torcedores da equipe local fez gestos de macaco para os jogadores do Leão.



Após o fim da partida, que terminou com vitória de 2 a 1 para o Passo Fundo, o Fortaleza registrou boletim de ocorrência, tomou as medidas cabíveis e segue oferecendo suporte aos atletas vítimas de ofensas.