Fortaleza pode ter até 10 desfalques em duelo contra Palmeiras na Série A

Apesar de todos as baixas, Vojvoda terá um retorno importante para o confronto desta quarta-feira, 26. Suspenso no último jogo devido ao 3º cartão amarelo, o atacante Lucero deve voltar à equipe titular.

O Fortaleza voltou à capital cearense na madrugada desta segunda-feira, 24, após empatar por 1 a 1 contra o Atlético-MG, em Belo Horizonte. Agora o Tricolor do Pici inicia, na noite desta segunda-feira, 24, sua preparação para o confronto contra o vice-líder da Série A, o Palmeiras, na próxima quarta-feira, 26.

Para o duelo contra a equipe paulista, o técnico Juan Pablo Vojvoda poderá ter até 10 desfalques no elenco, entre lesionados, dúvidas e convocados. Um dos desfalques é Breno Lopes, autor do golaço no último jogo, que não poderá enfrentar o Palmeiras questões contratuais – o clube Alviverde emprestou o atacante ao Fortaleza até o final da temporada. Confira a lista de desfalques:

Lista de desfalques para Fortaleza x Palmeiras:

Breno Lopes (Contrato)



Pochettino (Supenso)



Kervin e Kusevic (convocados para a Copa América)



Dudu, Marinho, Moisés e Rossetto (Lesionados)



Calebe (Dúvida)



Martínez (Dúvida)

As inúmeras baixas foram um dos pontos levantados pelo técnico argentino, que revelou as dificuldades em meio aos desfalques.