Fortaleza busca lateral-direito no mercado e avalia outras posições do elenco

Com Tinga e Dudu de opções no elenco, Leão do Pici vai contratar nova peça para o lado direito da defesa e analisa necessidade de reforçar outros setores

Dudu, por sua vez, chegou ao Tricolor em 2023 depois de boa passagem pelo Atlético-GO, mas não conseguiu se firmar no grupo de Juan Pablo Vojvoda. No primeiro ano, entrou em campo 24 vezes, anotou um tento e deu dois passes para os companheiros para balançarem as redes. Já em 2024 foram apenas dez jogos e uma assistência. A última vez que atuou foi na goleada por 5 a 0 sobre o Altos-PI , no dia 19 de abril, pela Copa do Nordeste.

No lado direito da defesa, Tinga e Dudu são as opções para a posição desde a temporada passada. O capitão e ídolo do clube é o titular absoluto da vaga desde que retornou ao Pici, em 2018, mas alternou entre bons e maus momentos na atual temporada, com atuações questionadas pela torcida. Em 30 partidas, marcou um gol e deu quatro assistências.

A 18 dias da abertura da janela de transferências, o Fortaleza já tem um alvo definido e prioritário no mercado da bola, apurou o Esportes O POVO : a lateral direita. O Leão ainda avalia a eventual necessidade de outros setores do elenco para se reforçar no período de 10 de julho a 2 de setembro.

Desde então, o camisa 20 alternou entre o banco de reserva e até ausência da relação de algumas partidas. O lateral de 27 anos desperta interesse de outras equipes do futebol brasileiro, inclusive da Série A, e deve receber propostas na janela de transferências do segundo semestre.

Com a temporada oscilante de Tinga e a pouca minutagem de Dudu, o departamento de futebol do Fortaleza entende que precisa de um novo lateral-direito no elenco. A intenção é contratar um nome que tenha condições de disputar a titularidade, a exemplo do que ocorreu no lado esquerdo, com a chegada de Felipe Jonatan para concorrer com Bruno Pacheco.

Outras posições sob análise

Outras posições do elenco também estão sendo monitoradas por dirigentes e comissão técnica em relação à possibilidade de chegada de novas peças. No ataque, por exemplo, existe a discussão se seria necessário contratar um ponta direita ou um centroavante — ou ambos.

Técnico Vojvoda conversa com jogadores em treino do Fortaleza no Estádio General Díaz, em Luque, no Paraguai Crédito: Vinícius Palheta/Fortaleza EC

Com os reforços na janela nacional de abril (Felipe Jonatan, Martínez e Breno Lopes foram contratados e Renato Kayzer voltou de empréstimo), o Fortaleza entende que agora as necessidades no elenco são pontuais, para dar um salto de qualidade para a sequência do Campeonato Brasileiro e o mata-mata da Copa Sul-Americana.

A avaliação também pode ser ampliada se houver saída de jogadores com pouco espaço. O meia Luquinhas foi o primeiro a deixar o Leão, emprestado ao Légia Varsóvia, da Polônia, até junho de 2025. Pedro Rocha, por exemplo, é outro nome que tem sido sondado no mercado, e o jovem Kauan deve receber propostas da Europa.