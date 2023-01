Fortaleza oficializa contratação do lateral-direito Dudu, ex-Atlético Goianiense

Leão desembolsou R$ 3,5 milhões para comprar 75% dos direitos econômicos do atleta de 25, que já treina no Pici desde o início da pré-temporada

A espera do torcedor do Fortaleza, com relação a oficialização da chegada de Dudu, chegou ao fim. Na tarde desta quarta-feira, 11, o Tricolor do Pici anunciou o acerto com o Atlético-GO para a contratação do lateral-direito até o dia 31 de dezembro de 2025.

Com a operação, o escrete vermelho-azul-e-branco desembolsou R$ 3,5 milhões para adquirir 75% dos direitos econômicos do atleta, que eram divididos entre Atlético-GO e Internacional-RS. Cada clube possuía um percentual de 50%.

Dudu treina com o restante do elenco leonino desde o dia 26 de dezembro, quando o clube cearense iniciou a pré-temporada visando 2023, mas apenas nesta quarta-feira foi oficializado como reforço. A demora se deu por um imbróglio com o Inter-RS, um dos clubes que tinha percentual dos direitos econômicos do jogador.

Com o acerto entre todos os clubes envolvidos, a divisão dos direitos econômicos de Dudu ficou da seguinte forma: Fortaleza com 75%, Atlético-Go com 10% e Internacional com 15%. Dessa forma, Dragão e Colorado ainda receberão uma certa quantia em uma futura venda envolvendo o lateral-direito.

“Foi um pedido do Vojvoda dentro das opções apresentadas. O Vojvoda pretende usar mais o Brítez como zagueiro na próxima temporada. Então, temos o Tinga e a chegada do Dudu, que vem para qualificar a posição e trazer uma boa disputa. É um atleta de muita qualidade que optou também vir para o Fortaleza, estava sendo ativo no mercado”, disse o presidente Marcelo Paz sobre a chegada de Dudu.

Histórico de Dudu

Na última temporada, o lateral-direito de 25 anos defendeu as cores do Atlético-GO no Campeonato Goiano, Copa do Brasil, Brasileirão e Copa Sul-Americana. Foram 46 partidas disputadas, três gols e seis assistências. Dudu também teve passagens por Internacional e Figueirense durante a carreira.



