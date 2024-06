Autor do gol da vitória do Fortaleza, Lucero revela que elenco fez "autocrítica muito forte"

Com gol de Lucero, o Fortaleza voltou a vencer na Série A e bateu o Grêmio por 1 a 0, na noite desta quarta-feira, 19, na Arena Castelão. O camisa 9, autor do tento decisivo, falou na saída do gramado. Na oportunidade, revelou o que foi feito após a goleada sofrida para o Cuiabá, no último domingo, 16.

"Fizemos uma autocrítica interna muito forte. O que houve contra o Cuiabá foi um acidente. Aconteceram coisas que não são do futebol profissional. Muitos erros individuais, coletivos. Mas acreditamos no trabalho do dia a dia. Acreditamos no professor e nos companheiros", disse El Gato.

O clube tricolor amargava uma sequência incomoda na temporada de três jogos sem vitórias, sendo dois pelo Brasileirão, contra Bahia e o Dourado.