Vojvoda cita falta de foco e controle emocional em goleada sofrida contra Cuiabá

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 01.05.2024: Vojvoda. Fortaleza x Vasco. Arena Castelão. Copa do Brasil.

O técnico Juan Pablo Vojvoda concedeu entrevista coletiva na noite deste domingo, 16, após a goleada de 5 a 0 sofrida pelo Fortaleza diante do Cuiabá, pela nona rodada da Série A, na Arena Pantanal, no Mato Grosso. Na visão do treinador argentino, os jogadores não entraram na partida com o foco necessário para encarar uma partida de futebol profissional, o que acabou resultando em um gol logo no começo da partida e na sequência de erros que levaram à goleada do Dourado. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine “Foi um jogo ruim, por parte de todos. São partidas que acontecem uma vez a cada muito tempo. Hoje aconteceu e temos que ser fortes para isso. Acho que para a partida, principalmente o primeiro tempo, não existe muita análise. Como você disse (repórter), nos primeiros minutos nós já perdíamos por 1 a 0. Não estávamos focados como se deve estar para jogar uma partida de futebol profissional. Desse jeito se recebe o castigo que recebemos hoje”, pontuou o comandante.